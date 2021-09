Raffaele Auriemma, giornalista e noto tifoso del Napoli, è preoccupato in vista della gara tra gli azzurri e la Juventus. I bianconeri sono in emergenza per via dei nazionali sudamericani, mentre il Napoli deve fare i conti con un doppio infortunio in porta: Meret starà fuori un mese, Ospina è uscito contuso dall'ultima gara con la Nazionale e sarà di ritorno solo all'ultimo minuto. Così, Auriemma non vuole correre rischi: "Io uno svincolato lo prenderei, si rischia di giocare Napoli-Juventus con Marfella titolare ed Idasiak in panchina. E mi sembra un azzardo".