Raffaele Auriemma non ci sta. Il giornalista e tifoso del Napoli non ha mandato giù la vittoria a tavolino della Juventus contro la sua squadra, e su Calciomercato.com spiega: "La Juventus non sembra essere quella stessa squadra famelica degli ultimi nove anni. La squadra di Gattuso deve crederci allo scudetto, anche se la giustizia sportiva dovesse decidere di insistere con una punizione assurda ed esagerata" ha detto Auriemma a due giorni dal big match tra Napoli e Milan.