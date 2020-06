2









Raffaele Auriemma, noto giornalista tifoso del Napoli, ha mandato un messaggio critico nei confronti di Maurizio Sarri: “Ce l’ho con Maurizio Sarri. Ma ci si può presentare con la Juventus in queste condizioni? A parte la gara d’andata, pareggio al 91’ della semifinale di Coppa Italia, ma la partita dell’altra sera l’avete vista? Allora io mi chiedo una cosa. Tu sei il fautore del bel gioco? Hai dimostrato con il Napoli cosa si può fare pur non disponendo di quei calciatori super pagati che ha la Juventus? Quindi credo che tu debba dimostrare qualcosa in più, perché altrimenti se dovessi vincere la Coppa Italia in quel modo mercoledì contro il Napoli, ma io fossi in te non mi presenterei proprio a ritirarla, perché non sarebbe la tua Coppa Italia”.