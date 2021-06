Dopo il servizio de Le Iene sull'audio tra arbitro e Var in quel contrasto tra Pjanic e Rafinha e il mancato giallo al bosniaco che ha fatto discutere molto, il giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha twittato: "Ora per ascoltare l’audio tra Calvarese e Irrati sul rigore a Cuadrado in Juventus-Inter dovremo aspettare un altro servizio delle Iene? - si chiede - Gli audio tra arbitro e Var devono diventare pubblici, se no il calcio non avrà più credibilità".