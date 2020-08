Raffaele Auriemma, noto giornalista di fede napoletana, ha commentato l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, rimasta vacante solo per qualche ora dopo l’esonero di Maurizio Sarri: “L’arrivo di Pirlo alla Juventus nel post Sarri ha il valore di una presa di coscienza: per guidare una squadra così forte non serve un allenatore esperto”. Pirlo, infatti, non ha mai allenato in carriera, ma partire in quella che per lui è stata una famiglia, dove nutre gode di amici e massimo supporto, giocherà sicuramente a suo favore.