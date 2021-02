6









Raffaele Auriemma è intervenuto a Radio Marte prima della sfida tra Napoli e Juve: "A Napoli c'è chi vive di rimpianti e rimpiange ancora Carlo Ancelotti, un allenatore che, sulla panchina azzurra, non ha lasciato un segno positivo. Oggi guida l'Everton ed è al settimo posto in Premier League, ma soltanto perché ha battuto il Tottenham. Se proprio devo rimpiangere qualcuno, io allora rimpiango Walter Mazzarri, il solo allenatore di cui si senta davvero la mancanza. Per tre anni, Mazzarri ci ha tolto i paccheri dalla faccia: la Juve tremava quando affrontava il suo Napoli, succedeva tutte le volte. Il terzo anno, abbiamo battuto i bianconeri in casa loro, allo Juventus Stadium, dove non avevamo mai vinto. Potevamo agguantare uno Scudetto, ma non ce l'hanno dato. Se dobbiamo rimpiangere, allora facciamolo con chi ha lasciato davvero qualcosa al Napoli".