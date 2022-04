Il noto giornalista tifoso del Napoli, Raffaele Auriemma, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione Club Napoli Night dove ha parlato del deferimento subito dalla squadra partenopea, affrontando anche il discorso legato alla gara con la Juve.



'Vorrei che mi si spiegasse, da parte di chi governa il calcio, perché quando il Napoli, lo scorso anno, in partenza per Torino fu bloccato dall'ASL e fu punito, mentre ora che non ha seguito la legge ordinaria, secondo quello che dice la Procura federale, viene punito lo stesso. La giustizia sportiva dovrebbe essere abolita e affidare il calcio alla giustizia ordinaria. Voglio però rassicurare i tifosi azzurri: il Napoli non perderà a tavolino: l'1-1 è stato ratificato dal Giudice Sportivo e la Juventus non ha mai proposto ricorso. De Laurentiis è stato sentito dalla Procura: il carteggio con l'Asl consentiva al Napoli di far giocare quei calciatori e la società azzurra ha chiesto l'archiviazione. Ed eccola qui'.