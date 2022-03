Il giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, parla così della Juventus e dei presunti errori arbitrali: "Ci sono stati degli episodi che hanno determinato un punteggio diverso da quello che poteva essere. Juve Roma? La cosa grave è che nel tunnel Orsato se l’è presa con Cristante dicendo che con il rigore non si dà mai il vantaggio. Basta leggere il regolamento per capire che non è così. Ho la sensazione che abbia avuto più episodi a favore".