Nel corso di Tiki Taka, il giornalista Raffaele Auriemma ha svelato i debiti della Juve, spiegando che: "La Juventus ha 385 milioni di debiti. Li ha fatti tutti per vincere ancora la Coppa Italia o un altro scudetto? Non credo, li ha fatti per vincere la Champions League. La mia osservazione è: se il Torino facesse tutti questi debiti cosa succederebbe? Gli farebbero vincere tutti questi scudetti o lo farebbero fallire? Secondo me è più probabile la seconda ipotesi".