Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul ricorso del Napoli contro la sentenza pro-Juve: "Credo che si debbano passare la mano sulla coscienza: i giudici del collegio del CONI pensino bene che fare. La Salernitana ha avuto una sentenza contraria, ha ricevuto la sconfitta a tavolino per non aver giocato contro la Reggiana e non aver prodotto documentazione dell'ASL, cosa che invece il Napoli ha fatto. Inoltre, la Salernitana non ha avuto la penalizzazione in classifica di un punto, perché il Giudice di Serie B lo trovava una punizione eccessiva. Alla luce di ciò, qualcosa andrà rivisto anche per quanto successo in Juve-Napoli".