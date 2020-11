Raffaele Auriemma, a Radio Marte, ha parlato così della sentenza di Juve-Napoli: "Se si va nella giustizia ordinaria, uscendo da quella sportiva, non si trova un solo giudice che dia torto al Napoli. Andiamo anche a Torino, dove lo troviamo uno che gli dà torto? Quando hai ragione, hai bisogno che te la diano: sennò resta nel nulla, come accade in certe sentenze della giustizia sportiva. Il peccato originale è Napoli-Genoa. La Procura Federale, però, non è intervenuta, generando confusione. Cara Procura, dove siete? C'è nessuno? Ma per favore... Ora tutti si tirano fuori, ma le ASL vanno avvertite per legge, quando ci sono dei casi di positività al Coronavirus in una squadra. Dicono che il Napoli non volesse giocare contro la Juventus e che si sia creato un alibi? Io so l'esatto contrario, so che Gennaro Gattuso voleva giocare".