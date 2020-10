Attraverso Calciomercato.com, Raffaele Auriemma, noto giornalista napoletano, parla di Juve-Napoli: "Nonostante le assenze di Insigne (rientrerà con il Benevento), di Zielinski ed Elmas (entrambi risultati positivi al Covid), mister Gattuso era salito sul bus fiducioso di fare risultato all’Allianz Stadium. Ecco perché nel Napoli la rabbia è doppia. Da un lato, tutti i calciatori partenopei erano carichi tanto da immaginare di vincere in casa della Juventus, dall’altro devono anche sentirsi dire che il presidente De Laurentiis avrebbe architettato una messinscena per evitare lo scontro diretto di domenica sera. Ora l’ambiente partenopeo attende fiducioso che il giudice sportivo decida per la ripetizione della partita, senza alcuna penalizzazione in classifica: sarebbe, questa, una nefandezza giudiziaria rispetto alla quale il patron De Laurentiis ha già caricato a pallettoni tutti i suoi legali".