Ha voluto #Sarri, poi l'ha silurato perchè @Cristiano non voleva stare in fascia. Ha preso l'inesperto #Pirlo amico dei senatori, poi il Collegio di Garanzia gli ha tolto il 3-0 sul #Napoli, ora è fuori dalla #Champions per mano del #Porto: la gestione #Agnelli è un fallimento. — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) March 10, 2021

