Nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete in onda su Radio Marte, Raffaele Auriemma ha parlato della Juventus e della volontà dei bianconeri di acquistare il difensore del Napoli Kalidou Kuolibaly. Auriemma ha dichiarato: “La Juve vuole Kalidou Koulibaly, ormai da parecchio tempo, ma il Napoli non ha intenzione di venderlo. La Juventus ha offerto il cartellino di Higuain ma i campani hanno risposto negativamente. Il Napoli non vuole perdere il difensore”. Poi il giornalista/tifoso ha svelato una contromossa degli azzurri che sarebbero ben disposti di accogliere Paulo Dybala: “Il club azzurro ha fatto la sua contro-proposta chiedendo Dybala in cambio di Hysaj e Insigne molto graditi a Sarri ma la Juventus ha declinato l’offerta”.