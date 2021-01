4









Il giornalista Raffaele Auriemme è intervenuto attraverso i social di Sport Mediaset per parlare della partita di Supercoppa italiana di ieri sera: "Juventus più forte, Napoli timido, ha mostrato i suoi limiti. Tra i migliori in campo Demme e Lozano. Hanno deluso Zielinski e Insigne. Nella Juve un applauso va a Cuadrado che è passato dalla positività al Covid a una partita straordinaria. Se ci dice come ci si cura da questo virus salverà l'intera popolazione mondiale. Ci dirà come si fa a scendere in campo con questa ferocia dopo 14 giorni di isolamento fiduciario. Complimenti Cuadrado".