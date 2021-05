Duro attacco di Raffaele Auriemma alla Juventus! Parlando della stagione di Sarri, esonerato nonostante lo scudetto, il giornalista ha detto: "E' stato un errore della società che nella sua presunzione pensava che Sarri potesse trasformare in oro calciatori che non lo erano - spiega Auriemma a Tiki Taka - ma che erano abituati a un certo modo di giocare: tirare i capelli agli avversari, fare falli non fischiati.... Con Sarri si gioca in un altro modo. Agnelli? Vi dico che John Elkann lo sposterà in Ferrari".