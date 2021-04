Nella vita di ognuno di noi, ti fanno fallire per molto, molto, molto meno pic.twitter.com/FdN1ebQTwV — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) April 16, 2021

Il giornalista e tifoso delRaffaeleè intervenuto sul proprio profilo Twitter per commentare le faccende finanziarie di casae in particolare la situazione debitoria. Per farlo ha usato il titolo di un articolo de Il Sole 24 Ore del 7 febbraio scorso: "Juventus, le perdite semestrali aumentano a -113,7 milioni e i debiti a 358 milioni". Questo il suo commento: "Nella vita di ognuno di noi, ti fanno fallire per molto, molto, molto meno".