Il noto giornalista tifoso del Napoli, Raffaele Auriemma, ha rilasciato delle forti dichiarazioni nei confronti dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri.. E' un allenatore modestissimo, allenava il Sassuolo ee poi lui faceva la formazione. Lui stava solo seduto in panchina e ha vinto lo scudetto.. Lui utilizzò il lavoro fatto da Conte per vincere gli scudetti, luiche tatticamente ne capisce qualcosa in più di lui e si aggiusta il risultato".