Napoli travolgente contro l’Atalanta, schiacciata 4-1 sotto i colpi di Lozano, Osimhen e Politano. Prestazione analizzata dal giornalista di nota fede napoletana Raffaele Auriemma, che attraverso un video su Youtube ha lanciato anche una frecciata nei confronti della Juventus: “Adesso capite perché la Juve non ha voluto affrontare gli azzurri?". Poi continua nel suo discorso: 'Una rivoluzione silenziosa, graduale… Questo Napoli può pensare di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni", sottolinea.



SULLA COPPIA BAKAYOKO-FABIAN - "un’asse centrale solida, guidata da un allenatore fantastico, che carica e sa far giocare le sue squadre".