De Laurentiis, il brutto gesto con il cameraman di Sky

Aureliodi nuovo nella bufera. Stanno facendo il giro dei social le immagini di uno spiacevole episodio che ha avuto come protagonista il patron del, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona.Dopo aver interrotto bruscamente l'intervista televisiva di Matteoai microfoni di Sky, ADL è stato infatti "pizzicato" da El Chiringuito mentre sfoderava una sonora manata alla telecamera della stessa emittente, finendo quasi per travolgere l'addetto ai lavori.Uno spettacolo decisamente poco edificante, di fronte al quale non si è fatta attendere la reazione di Sky Sport su X, tramite il direttore Federico: "Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione".