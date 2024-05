Film sul Napoli: le parole di De Laurentiis su Giuntoli

Giornata di festa e di ricordi in casa. Oggi, infatti, è stato presentato alla stampa con una super conferenza ilrealizzato dalla FilmAuro con regista Andrea Bosello e intitolato, che racconta la storia della squadra di Luciano Spalletti, capace di vincere lo scudetto, e che sarà proiettato questa sera per la prima volta presso il Cinema Metropolitan.Tra gli spezzoni mostrati in anteprima, anche uno in cui il presidente azzurro Aurelioracconta la nascita di quella formazione: "Io non conoscevo assolutamente il gioco del calcio, ma alcuni giocatori più importanti della storia del Napoli li ho portati io", le sue parole. "Lo stessonon l'ha portato il ds (Cristiano, ndr), a me era sempre piaciuto per il suo carattere, uno che ha gli attributi".