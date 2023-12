Attraverso una nota ufficiale, laha annunciato di avere nominato «Citigroup e Unicredit quali joint global coordinators […] e chea ulteriore dimostrazione del suo impegno di lungo termine nei confronti della Società e della fiducia nel valore intrinseco della medesimache non dovessero essere sottoscritte al termine del periodo di offerta».Come si legge nel comunicato, i «Joint Global Coordinators agiranno in qualità di joint global coordinators nell’ambito dell’Aumento di Capitale a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari e a seguito dell’impegno a sottoscrivere le nuove azioni in misura proporzionale alla propria attuale partecipazione (pari a circa il 63,8%), EXOR si è impegnata a sottoscrivere e liberare, al prezzo di sottoscrizione, le azioni di nuova emissione che non dovessero essere sottoscritte al termine dell’asta dei diritti inoptati,Inoltre, in linea con gli impegni precedentemente assunti, in data 15 dicembre 2023 EXOR ha effettuato un secondo versamento in conto futuro aumento di capitale per un importo pari a € 47 milioni. Tenuto conto del primo versamento effettuato in data 27 ottobre 2023 per un importo pari a € 80 milioni,che rappresenta sostanzialmente la porzione di Aumento di Capitale di propria pertinenza», conclude la Juventus.