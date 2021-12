Ecco il comunicato: "Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 20 dicembre 2021, Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che, a seguito della vendita nel corso della prima seduta di Borsa del 20 dicembre 2021 di tutti i rimanenti 109.700.640 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione (i “Diritti Inoptati”), sono state sottoscritte 80.204.733 azioni ordinarie di nuova emissione Juventus (le “Nuove Azioni”) rivenienti dall’esercizio di 89.116.370 Diritti Inoptati.Tenuto conto che durante il periodo di offerta in opzione sono state sottoscritte 1.098.496.206 Nuove Azioni, risultano pertanto complessivamente sottoscritte 1.178.700.939 Nuove Azioni, pari al 98,45% delle Nuove Azioni offerte nel contesto dell'aumento di capitale in opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro 393.686.113,63. Le 18.525.843 Nuove Azioni non sottoscritte a seguito dell’offerta in Borsa saranno acquistate entro il 28 dicembre 2021 dal consorzio di garanzia, composto da Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking, ai sensi del contratto di garanzia stipulato con Juventus in data 22 novembre 2021.In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 del codice civile, l’attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale, con l’indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini di legge".