Attraverso un comunicato, infatti, i bianconeri hanno confermato di aver sottoscritto il 97,54% dell'aumento di capitale. Di seguito la nota ufficiale del club: "Sottoscritto il 97,54%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 292,5 milioni al termine del periodo di opzione. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 23 dicembre 2019". A fine novembre, da Torino avevano illustrato l'iter per l'aumento di capitale da 300 milioni di euro, annunciato anche nel corso dell'ultima assemblea dei soci. Aumento di bilancio coperto, in parte, dal fondo Exor della famiglia Agnelli, per una cifra pari a 192,6 milioni di euro.