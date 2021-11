Quando la Juventus ha deciso per l'aumento di capitale da 400 milioni di euro, molti tifosi bianconeri si saranno chiesti: ma di questi soldi, quanti potranno essere utilizzati per il mercato? E quando?Aiutandoci con l'analisi della Gazzetta dello Sport, possiamo arrivare ad affermare che, togliendo dai 400 milioni gli 80 già "goduti", i 145 che servono a pagare tutti i debiti, i quasi 90 che finanzieranno nuovi investimenti e una piccola quota per manovre di marketing...Attenzione: questi 80 milioni, come tutti i nuovi finanziamenti previsti dal piano di ricapitalizzazione,Almeno fino a quell'anno, dunque, oltre quegli 80 milioni non si andrà. Da questo "bonus di partenza", diciamo così, la società dovrà essere abile a giocare poi con le cessioni.