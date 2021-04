Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha concesso un’intervista a L’Equipe, occasione in cui ha parlato della Superlega attaccando Agnelli: "La forma è ancora più sorprendente della sostanza. La delusione è immensa. Ne ho discusso con Ceferin a Montreux. Gli ho detto che domenica avevo provato a chiamare Agnelli e non mi ha risposto".



SU AGNELLI - "Deluso perché Agnelli aveva la nostra piena fiducia. Avrei voluto che almeno dicesse che qualcosa stava per succedere, tra sabato e domenica. Aveva sicuramente delle buone ragioni, ma noi eravamo all’oscuro. Mi sento come se fossi stato imbrogliato".