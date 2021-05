Il presidente del Lione, Aulas, ha parlato di Aouar e dell'interessamento della Juventus: "Aouar via? Non è nelle nostre volontà. Vogliamo continuare a farlo crescere all'interno del club - le sue parole, riportate da Tuttosport -. Aouar via? Non è nelle nostre volontà. Vogliamo continuare a farlo crescere all'interno del club. Se vorrà partire, però, proveremo ad accontentarlo, come abbiamo fatto in questi anni con tutti quei giocatori che volevano affrontare una nuova sfida. Se le offerte non corrispondono alle nostre richieste, rimarrà a Lione e saremo molto contenti".