C'è una data per Juventus-Lione. Ad annunciarlo è il presidente del club francese Jean-Michel Aulas, che ai microfoni di Rtl France svela: "La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il ricorso per eliminare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e Psg saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo". A meno di cambi di programma, la Ligue 1 è definitivamente conclusa dieci giorni fa come ha annunciato il governo, Psg campione ma Aulas ha già fatto ricorso per ripartire con l'obiettivo di non rischiare di presentarsi alla sfida con la Juventus più indietro fisicamente, se invece la Serie A dovesse ripartire.