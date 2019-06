di Mattia Carapelli

Dal Mondiale all’Europeo, dallo scudetto alla Liga, fino alle tre Champions League consecutive: i 47 anni di Zidane sono una storia costellata di trofei, prima da giocatore e poi da allenatore. Una storia che ha tanto bianconero fra le proprie pagine, fin da quell’estate 1996 che vide approdare il gioiello di origini algerine alla Juventus. Andrea Agnelli di anni ne aveva 21 all’epoca, e non si sarebbe mai dimenticato quel ragazzo arrivato da Bordeaux: al punto da arrivare a indicarlo 23 anni dopo come l’allenatore perfetto per la Vecchia Signora.



DAL DOPO ALLEGRI A POGBA - L’erede di Max Allegri era stato già trovato mesi fa e rispondeva al nome di Zinedine Yazid Zidane. Lui il preferito di Agnelli, nonostante lo sguardo di Fabio Paratici fosse già andato ad un altro “big” del calibro di Pep Guardiola con Antonio Conte nel ruolo di alternativa eccellente. Ma il presidente era sicuro: Zizou aveva tutto per proseguire il ciclo bianconero, dall’esperienza alla juventinità, fino all’ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo che non può essere mai un dettaglio. E’ in questo scenario che si inseriscono i contatti ad inizio anno con l’allenatore francese, reduce dalle due stagioni e mezza trionfali sulla panchina del Real Madrid, con tanto di ok di massima dato dallo stesso Zizou al vecchio amico Andrea. Poi la chiamata di Florentino Pérez cambia tutto, la macchina dei Blancos si riattiva per far fronte alla crisi e riesce a convincere il tecnico a far ritorno alla base. Sul tavolo diverse promesse, tra cui un nuovo mercato faraonico: detto fatto, a metà giugno il Real ha già investito 300 milioni di euro. Da Militão a Jovic, da Rodrygo a Mendy e Hazard, con la convinzione che manchi ancora un ultimo regalo: quello che l’allenatore ha identificato in Paul Pogba. Ma in questo caso, dopo lo schiaffo dello scorso marzo, la Juve di Agnelli ha tutta l’intenzione di rovinare la festa al vecchio amico.