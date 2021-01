"Auguri a voi, e a tutti gli zebroni del mondo, tantissimi cari auguri. Noi ci siamo ragazzi, non molliamo mai lo sapete eh"Queste sono state le parole rivolte da Gigi Buffon alla telecamera che ieri inquadrava i giocatori della Juventus che entravano sul terreno di allenamento della Continassa per la prima sessione del 2021 agli ordini di mister Pirlo.Una carica che restituisce l'immagine di un Buffon nelle vesti non solo di portiere leggendario, pronto a difendere egregiamente la sua Signora all'occorrenza a quasi 43 anni; ma anche quella di unCome anche nell' intervista a bordocampo dopo Parma-Juve 0-4 , più lunga e profonda rispetto alle solite "flash".Quando c'è da caricare l'ambiente, insomma, è Buffon il volto più intenso e adatto. Quello che trascina i cuori e il dna bianconero più di chiunque altro.E nessuno qui si stupirebbe se un domani, una volta appesi i guantoni al chiodo, mettesse regolarmente lui la faccia davanti alle telecamereMa queste sono speculazioni sul futuro che avranno il loro tempo e spazio. Oggi c'è una nomina gazzettiana di miglior portiere di sempre da godersi. Domani c'è la prima partita del 2021, domani c'è l'Udinese.