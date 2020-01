In questo 1° gennaio compie 48 anni Lilian Thuram, colonna della Juventus dal 2001 al 2006. Prelevato dal Parma nella finestra di mercato che lo consacrò come difensore più costoso della storia, il francese conquistò a Torino 4 Scudetti (di cui due revocati dopo Calciopoli) e 2 Supercoppe italiane. Poi, nell’estate più difficile della storia bianconera, il trasferimento al Barcellona, dove rimase per due stagioni. Una leggenda francese, uno dei migliori della storia juventina nel proprio ruolo: tanti auguri, Lilian!