Buon compleanno a... Daniele. Il difensore centrale toscano compie oggi, 29 luglio 2021, 27 anni. Alla Juventus da sei stagioni ha collezionato oltre 100 presenze con 7 gol.Rugani festeggia ancora da giocatore della Juventus. Infatti, il toscano è rientrato dal prestito al Rennes e al Cagliari e potrebbe restare come centrale a disposizione di Max Allegri, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Merih Demiral. Un altro anno in bianconero, stavolta in ritiro e non in campo come capitò un anno fa. Auguri, Daniele!