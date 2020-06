2









Compie oggi 23 anni Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus ormai da tre stagioni. A Torino è diventato grande dopo essere cresciuto nel Boca Juniors. Oggi è il centrocampista al primo posto nelle gerarchie di Maurizio Sarri e la sensazione è che abbia ancora molti margini di miglioramento. Il tecnico toscano lo impiega in ogni zona del centrocampo: può giocare mezzala o regista, per uno spezzone di gara con l'Inter ha fatto pure il trequartista. Un gran Rodrigo, non c'è che dire. Tanti auguri!