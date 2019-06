Michel Platini, semplicemente Le Roi. La giornata di oggi, 21 giugno, è dedicata agli auguri per il campione francese che spegne 64 candeline. Cinque anni in bianconero, cinque anni in cui è diventato una star, tra i migliori al mondo: il 10 sempre sulle spalle, quando ancora i numeri non erano assegnati in veste ufficiale, e un carisma da top player.



224 le partite con la Juve, 105 i gol segnati: lui, Le Roi di un'epoca intera.