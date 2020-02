Angelo Peruzzi nasce a Blera, in provincia di Viterbo, il 16 febbraio del 1970. Cresciuto come portiere tra giovanili e prima squadra della Roma, si trasferisce alla Juventus nel 1991. In bianconero resta per ben otto stagioni, totalizzando 301 presenze tra tutte le competizioni, in cui subisce 268 gol e colleziona 123 clean sheet. Tyson, come viene soprannominato, è il portiere dell'ultima Champions League bianconera e mette insieme una bacheca invidiabile: tre scudetti, tre Coppa Italia, tre Supercoppa Italiana, una Coppa Uefa, una Champions, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea, oltre al Mondiale del 2006 da terzo portiere. Dopo il ritiro, con la maglia della Lazio, è oggi club manager di biancocelesti.



Nel giorno del suo 50esimo compleanno, tanti auguri Angelo!