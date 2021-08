Tanti auguri a Mister! Ecco come l'ha omaggiato il sito ufficiale dellaMassimiliano Allegri torna a vivere un compleanno in bianconero! Il nostro Mister compie oggi 54 anni e festeggia all’inizio della sua seconda avventura alla guida della Juventus. Un’avventura iniziata con quell’entusiasmo e quella passione che avevamo imparato a conoscere e apprezzare nei primi 5 anni insieme.È, ovviamente, un compleanno trascorso al lavoro, nel pieno della preparazione e con i prossimi obiettivi ben chiari in mente.Buon compleanno, Mister!