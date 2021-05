È il compleanno di Mario Mandzukic, che oggi compie 35 anni. L'attaccante croato gioca ancora in Serie A, nel Milan, ma è l'ombra del gran giocatore che ha caratterizzato tanti successi di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Mandzukic ha giocato nella Juve dal 2015 al 2019 e in totale ha segnato 44 gol in 162 presenze. Uno score che però non basta a descrivere l'apporto caratteriale e tattico fornito alla causa juventina. Qualcosa di inestimabile, che lo ha fatto entrare nel cuore dei tifosi bianconeri.