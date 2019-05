Tanti auguri a…



Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, nato a Recife il 29 maggio 1985. E’ il compleanno di una vera meteora della storia bianconera recente. Il centrocampista brasiliano, arrivato nell’estate 2015 dall’Inter e accolto con notevole scetticismo dai tifosi, non è riuscito a lasciare un segno tangibile nella Juve targata Allegri. A Torino, il Profeta è riuscito comunque a conquistare l’unico Scudetto della propria esperienza italiana (cominciata nella Lazio e proseguita in nerazzurro). Nel febbraio 2017 l’addio alla Vecchia Signora, con l’approdo in Cina all’Hebei Fortune.