La Juventus ha annoverato tra le sue file tanti grandissimi giocatori. Ma non tutti hanno dato il loro meglio con la maglia bianconera. Uno di questi è sicuramente, che nel 1999 andò a segno 3 volte in 16 presenze, giocando lontanissimo dalla porta, per poi consacrarsi come campionissimo nell'Arsenal. Ad ogni modo, anche Henry fa parte della grande storia della Juve. E oggi vanno a lui gli auguri di buon compleanno, dato che compie 44 anni.