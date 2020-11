'Buon compleanno, fratello'. Firmato Miralem Pjanic, il destinatario è ovviamente Paulo Dybala, che oggi compie 27 anni. L'attaccante della Juventus ha ricevuto tanti auguri suoi social, tantissimi graditi anche dai compagni e dagli ex compagni: 'Mire' è stato uno di questi, non ha dimenticato l'amicizia con Paulo (arrivarono insieme alla Juve, nello stesso anno) e anche da Barcellona ha voluto far sentire la sua vicinanza. La foto di rito è meravigliosa: Paulo e Miralem, sorridenti, con lo scudetto in mezzo.