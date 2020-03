"Oggi è il compleanno di Merih Demiral, classe 1998, che quindi festeggia i suoi 22 anni. Merih è con noi dall’inizio della stagione, e partita dopo partita si è fatto apprezzare, dal pubblico e dai tifosi, per le sue doti tecniche e caratteriali". E' quanto scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale, proseguendo gli auguri al centrale così: "Dal suo primo giorno alla Juve non ha mai fatto mancare il suo impegno e la sua passione per la maglia, dimostrando, sotto ogni punto di vista, una spiccata personalità, abbinata a una grande potenza fisica e una notevole intelligenza tattica.



Un ragazzo con una grinta eccezionale, Demiral: una grinta che, da qualche mese, sta impiegando per recuperare dal brutto infortunio che ha subito all’Olimpico di Roma. Ma proprio in virtù di questo carattere di ferro siamo sicuri che Merih tornerà più forte di prima. Noi tutti lo aspettiamo. E oggi soffiamo sulle candeline con lui: buon compleanno!".