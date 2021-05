"Giusto il tempo di finire la stagione e arriva il momento di spegnere 33 candeline per Juan Cuadrado.



Giusto il tempo di farsi, col senno di poi, un regalo anticipato: la Coppa Italia, esattamente una settimana fa. Una Coppa che, come d'altronde tutta l'annata che è appena finita, ha visto Cuadrado protagonista assoluto. E, ciliegina, il titolo di MVP of the Month powered by eFootball PES 2021 per il mese di maggio, al culmine di una stagione di gol, assist, grandi giocate, e di presenza fondamentale per la squadra.



In campo, con la sua classe, la sua potenza e il suo estro impareggiabile e fuori, con quel sorriso irresistibile che regala quella stessa gioia che lui mette, giorno dopo giorno, in ogni allenamento e in ogni partita.



Standing ovation allora, e buon compleanno, Panita!"



In questo modo la Juventus festeggia Cuadrado, un leader autentico che finalmente ha trovato la giusta valorizzazione e celebrazione. E in un periodo nel quale la Juve è in preda alle incertezze più totali per quanto riguarda il mercato, tra rinnovamento di organico, staff tecnico e persino dirigenziale, una delle rare certezze del momento è la volontà di prolungare il contratto del terzino colombiano dal 2022 al 2023.

Oggi inizia una giornata molto delicata per le possibili decisioni su Andrea Pirlo e l'eventuale nuovo allenatore, iniziano delle settimane molto delicate per le decisioni su Paratici e Nedved, e presto inizierà un mercato molto delicato dove, mai come quest'anno, quasi nessuno è incedibile.

Seguite qui su IlBianconero.com tutte le notizie sull'incerto e pieno di variabili mercato juventino, tenendo a mente che una delle pochissime cose sicure è la meritata permanenza di Cuadrado.