Ventidue gol in ventisette partite. In Serie A, è a una rete ogni 88 minuti; considerando anche la Champions, stavolta siamo a una ogni 109 minuti. Signore, signori: questo è Cristiano Ronaldo. Questo è il fuoriclasse della Juventus che ha appena compiuto 35 anni. Come il vino e come il liquore, che dentro conservano tutto il talento e tutto il sapore,E la Juve sogna, insieme a questa versione incredibile di CR7. E' lecito, è giusto. E doveroso. Ancora auguri, Cristiano. Ora c'è un'ultima grande storia da scrivere.