Trentasette candeline. E questa sera sarà in campo per mettere altri minuti nel motore.è pronto a dire nuovamente la sua, e magari a farlo con un po' di continuità in più. Il capitano bianconero è tornato dalle vacanze e l'ha fatto con un rinnovo in tasca: "Ci sono ancora pagine da scrivere insieme", le sue parole. E c'è ancora voglia di vincere, di farlo davanti al suo popolo che questa sera ritrova parzialmente sugli spalti.Non sarà tutto da titolare e tutto al massimo livello. Giorgio dovrà ancora una volta gestire e gestirsi. Non potrà avere lo stesso minutaggio che aveva in passato, ma guardare impegni e definire bene dove incanalare le energie. La coppia sarà, ma Max gli ha dato un'altra spinta verso due anni alla Juventus. Tutti con il livornese in panchina. E con qualche record nel mirino:Ora è quarto a 535, a 17 c'è Scirea. Buffon è 685 e Del Piero fermo a 705: sono inarrivabili.