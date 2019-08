Giorgio Chiellini festeggia oggi il secondo compleanno da Capitano "ufficiale" della Juventus. Il difensore è subentrato a Gigi Buffon, dopo 472 partite con la maglia bianconera. Dalle prime vittorie (2004-05 e 2005-06) alla Serie B, dall'inferno alla fascia, in una stagione che storica lo è già e che può diventare straordinaria, da leggenda.



In campo per vincere tutto, in campo per comandare i compagni. Lui, leader unico e grande della Juve, già entrato nella top 10 dei più presenti di sempre nella storia bianconera, dove attualmente occupa il settimo posto. E' anche il terzo giocatore più vincente di sempre in quel di Torino, dietro a due leggende come Buffon e Del Piero.



Bandiera, cuore Juve, innamorato del calcio e di una società a cui ha dato e dà ancora tanto. Guiderà l'assalto, con il solito carattere, dalla retroguardia: la sua "prima" Juve è pronta a vincere tutto, per superare il Myth.