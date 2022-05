Leonardo Bonucci compie trentacinque anni. Quante emozioni per il ragazzo di Viterbo, che dal 1° maggio del 1987 ad oggi ha vissuto forse più che una semplice vita. Almeno dal punto di vista sportivo. Dalla Primavera dell'Inter alla Juventus, non senza qualche turbolenza nel tragitto. Centrocampista mancato, spostato difensore a 16 anni, Bonucci ha rappresentato il prototipo del difensore contemporaneo, anche se ai lanci millimetrici dalle retrovie ha sempre accostato qualche errore in fase prettamente difensiva. Le "bonucciate" però, sono ormai un capitolo della giovinezza, lasciato alle spalle proprio quando ha commesso forse l'ultima: due stagioni fa, quando per qualche anno fa ha lasciato la Juventus per il Milan.