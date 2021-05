Ormai lo sapete bene: oggi Leonardo Bonucci compie 34 anni. Il leader difensivo della Juventus si è visto dedicare dal club bianconero non solo un bel messaggio di auguri, ma anche un video dedicato: una compilation di giocate, esultanze, abbracci con i compagni. In particolare capitan Chiellini, insieme a lui in mille e più battaglie juventine e in Nazionale. Questa è la decima stagione di Bonucci con la maglia della Juve. Fino alla fine!