Il nome di Nueva Helvecia, cittadina del sud dell’Uruguay, può non avere particolare significato alle orecchie di un tifoso della Juventus. Eppure lì, esattamente 22 anni fa, nasceva un giocatore capace di condizionare a più livelli il mercato bianconero della prossima stagione. Si chiama Rodrigo Bentancur e, alla terza stagione in bianconero, è pronto alla consacrazione definitiva. Sì, perché dopo due anni di attesa, di panchine e di fiducia, quella che si apre è un'annata fondamentale per l'uruguagio: gli auguri sono doppi, nei giorni scorsi ha anche allungato il suo contratto fino al 2024.