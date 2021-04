Compie oggi 34 anni Medhi Benatia, ex difensore della Juventus, oggi tuttora in attività nella squadra qatariota dell'Al-Duhail, la stessa in cui ha militato Mario Mandzukic dopo l'esperienza in bianconero. Benatia arrivò alla Juve nel 2016 dal Bayern Monaco (precedentemente aveva già giocato in Serie A nell'Udinese e nella Roma) e fu uno dei protagonisti della seconda parte dell'era Allegri, con il raggiungimento della finale di Cardiff contro il Real Madrid nel 2017. Oltre ad aver avuto una gran carriera di club, è il capitano della nazionale del Marocco.