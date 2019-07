Compie oggi 81 anni José Altafini, ex attaccante della Juventus. Arrivato a Torino nell'estate del 1972 si guadagna per primo l'appellativo di 'core n'grato'. Diversi anni dopo i tifosi del Napoli hanno dovuto rispolverare l'appellativo per Higuain. Proprio commentando il passaggio del Pipita alla Juve, ormai tre anni fa, Altafini, dichiarava: "Mi hanno chiamato core ’ngrato per una vita, a Napoli: Gonzalo Higuain sta per liberarmi da una maledizione. La prima volta che tornai al San Paolo con la maglia della Juventus fu terribile: mi fischiarono fino alla morte. Non l’ho mai dimenticato".